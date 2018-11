Héctor Herrera llama egoístas a directivos mexicanos

Madrid, España.

"Es un tema que se ha tratado muchísimo. Respeto las decisiones y las formas en cómo negocian. Creo que si los directivos o la gente encargada de eso no fueran tan egoístas... Que intenten ver por el futuro del jugador, de la Selección Mexicana, porque envuelve un montón de cosas. Si lo hicieran habría el triple de mexicanos en Europa. El futbol mexicano tiene jugadores de mucha calidad y que pueden estar en Europa", dijo en una entrevista a El País.

"Cada equipo en Portugal tiene como ocho brasileños. ¿Por qué? Porque no piden millones. Porto va a Brasil y trae a tres jugadores por tres o cuatro millones. Eso es la gran diferencia entre los demás países y al mío. Por un mexicano luego quieren pedir 10, 15 millones. ¿Pueden valerlo? Sí, en un futuro, pero hay que doblar un poco la mano para ver después recibirlos. Tiene que cambiar el interés a esto".



Herrera, canterano de Tuzos, alabó al Pachuca por su forma de trabajar y creer en los jóvenes, pero que no es único equipo con la capacidad de sacar talentos.



"No creo que sea sólo Pachuca el que pueda generar ese tipo de talentos. Es una de las instituciones que más cree en los jóvenes, por eso han salido jugadores, no sólo a nivel futbol mexicano, sino mundial. Los jóvenes no dejan pasar la oportunidad: Lozano, Gutiérrez, Rodolfo Pizarro, mi caso y otros más que se me escapan, pero creo que en general en el futbol mexicano hay mucho talento. En otros clubes no dan esa confianza ni esa oportunidad que merecen jóvenes, apuestan por jugadores extranjeros, por jugadores de experiencia y eso es algo que le corta las aspiraciones a nuestro talento.



"He tenido la oportunidad de conocer otras instalaciones, otros clubes No he visto instalaciones como las de Pachuca. Los niños de las inferiores tienen todo para cumplir su sueño como la universidad del futbol. Para mí eso cuenta muchísimo. Les dan tantas herramientas a los jóvenes. El presidente (Jesús Martínez) siempre intenta dar lo mejor para cada jugador. Es la mejor la cantera de México", declaró, agregando una anécdota de que jugó un tiempo en el Atlante, pero que no le apoyaban en nada y que jugaba con tacos rotos.



El medio agregó que sí siente tristeza de pensar que fueron pocos los jugadores que ganaron la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 que lograron triunfar.



"Estoy agradecido con Dios de vivir ese momento. Ese equipo era de los mejores por la unión, la alegría, todos queríamos triunfar luchando juntos. Me llena de tristeza que había jugadores que, como personas, apreciaba mucho. Todos me parecían excelentes. Pensaba que hoy en día el 80 por ciento de esa generación iba a estar en la selección absoluta, y pues no.



"De esa generación hay muy pocos. No sé si pase por el tema mental No sé por qué de esas generaciones muy buenas se terminan salvando muy pocos, cuando el éxito lo conseguimos juntos", estableció.