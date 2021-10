Hechizada por sus besos

La actriz de 68 años llegó a Miami, donde se filma la cinta, para unirse al elenco que integran José María Torre y Sofía Castro.

"Julián es un dulce, un caramelo, me encanta, además de cariñoso, es muy atento y amable. Yo estoy feliz con él", dijo.

TIENEN SEXO

"Dicen ellos (la producción) que es una historia que sacaron un poco de la Biblia. Tiene sexo, baile, porque yo le hice un baile muy sensual a Julián Gil. En la trama hasta llego a tener sexo con él. Nos damos unos besotes, ¡vieras qué rico besa Julián Gil!".

En el Cerdo, interpreta a una mujer que amasa una fortuna vendiendo productos de belleza.

El actor argentino es un policía a quien después de sufrir un accidente se le trasplanta el corazón de un cerdo.

Tras la operación clandestina, el policía piensa y actúa como un animal y por obra del destino va a dar a la casa de María de la Paz.

"Creo que está un poco rara la película, yo digo que está como de terror", agregó la actriz y cantante.

En medio del rodaje de Cerdo, la artista hizo una pausa y viajó a Los Ángeles para encontrarse con OG Movimiento, un grupo puertorriqueño que grabó el tema "Igual que Lyn".

Debido a que la canción lleva su nombre, los boricuas la invitaron a ser la estrella de su clip.

"Es una cumbia urbana que te va a gustar. Me vine para Los Ángeles corriendo para el video. Fue una sorpresa para mí que la canción llevara mi nombre".

May está feliz por el nuevo auge de su carrera, ya que hasta se hizo tendencia en TikTok por su participación en el reality "Quiero Cantar" del programa Venga La Alegría.

Entre risas dijo estar al tanto de lo que causó la presentación del mambo "¿Qué Le Pasa a Lupita?" porque fue replicado en la red social, echándose a la bolsa al público joven.

SÁBILA LA DESINFLAMA

Tras décadas de acudir a cirujanos para encontrar la solución a la inflamación que le causó a su rostro las inyecciones de aceite comestible, Lyn May descubrió en la sábila un remedio a su mal.

"No he tenido tiempo para operarme, lo que estoy haciendo ahorita es ponerme sábila porque me ha desinflamado la cara. Ya sabes tengo la cara así por tanto aceite de cocina que me pusieron".