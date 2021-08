Hay riesgo por el regreso a escuelas

Al considerar que el suministro del agua es un requisito indispensable para prevenir contagios de Covid -19, y que con poco personal se pueden descuidar los protocolos, señaló: "La seguridad de los alumnos, de los padres de familia y de los propios maestros no es un juego, el regreso a clases presencial debe ocurrir en situaciones optimas, con buen sistema de agua, con filtros, con separación, además de manera voluntaria, desgraciadamente los números nos dan un panorama que no es favorable".

Explicó que estos datos surgen al tomar en cuenta encuestas realizadas al magisterio y directivos, en al menos 3 mil 500 casos, en los cuales Reynosa está implicado.

Por lo que agregó:

"El 42 por ciento no cuenta con servicio de agua potable permanente, además hay otro porcentaje que ni siquiera tiene estaciones, luego si hablamos de la sanitización y las herramientas que se necesitan para limpiar también surge el problema, además del personal de apoyo ya que al menos el 68 por ciento nos ha dicho que falta personal de apoyo, así que por mucho interés que se tenga por regresar, si no hay gente para vigilar no funcionará".