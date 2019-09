¡HAY EQUIPO PARA COMPETIR!

Barcelona, España

En una entrevista con el diario Sport, el delantero argentino Lionel Messi aseguró que no quiere irse del Barcelona, pero tiene deseos de ganar.

"Esta es mi casa y no quiero irme, pero quiero ganar", indicó.

En días pasado se ha rumorado mucho sobre el futuro del jugador ya que, de acuerdo a reportes de medios españoles, su contrato le permitiría irse en el verano de 2020.

Sobre Neymar, quien buscó volver al Barcelona tras dos tormentosos años con el París Saint Germain, dijo Messi que no sabe si se hizo todo lo posible para que regresara.

"Me hubiese encantado que viniese Neymar. Sinceramente, no sé si el Barsa hizo todo lo posible para su regreso, pero es cierto que negociar con el PSG no es fácil. A nivel deportivo Neymar es uno de los mejores del mundo, y con él, a nivel de imagen y sponsors, el club hubiera dado un salto.

"(Los jugadores del plantel) Nunca pedimos el fichaje de Neymar, simplemente dimos nuestra opinión. ¿Que si mando yo? Ha quedado demostrado que no es así", declaró.

Aún sin el brasileño, Messi confía en que hay equipo para pelear los títulos en disputa.

"No estoy decepcionado (porque no llegó Neymar). Tenemos una plantilla espectacular, que puede optar a todo, también sin 'Ney'", estableció.

Messi también comentó que espera que a nivel institucional se genera estabilidad y le encantaría que su excompañero Carles Puyol tomara la secretaría técnica.

"Sería bueno para el club que hubiera una estabilidad y no tantos cambios en la estructura deportiva. Puyol sería ideal como secretario técnico", manifestó.