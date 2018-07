Hay desabasto de vacunas en Nuevo Laredo

Lydia dio a luz a su segundo hijo hace un par de semanas en el Hospital General Solidaridad y no fue vacunado contra la hepatitis B como lo marca el Esquema Nacional de Vacunación, ya que no cuentan con este biológico.



Para ello, tuvo que hablar con diversos pediatras hasta localizar a dos que sí tienen esta vacuna y poder proteger a su hijo contra la enfermedad, por lo que pagó 800 pesos, pues está en desabasto desde hace dos años en Nuevo Laredo y en el resto del país.



"Desde que estaba embarazada ya me habían dicho las enfermeras que no había esta vacuna, pero no sólo les falta este biológico, hay otras más que mi niño necesita y no las tienen, por eso me di a la tarea de buscar en el directorio pediatras hasta que localice a dos, de hecho, la están promocionando en las redes sociales, y al menos nosotros como sus padres lo que queremos es protegerlos, aunque ésta salga carita", expresó Lydia Martinez.



Dijo que espera que para el refuerzo de los 6 meses ya la tenga el IMSS o la Secretaría de Salud cualquiera de estas instituciones de salud, de no ser así tendrá que volver a pagar para que su hijo quede protegido, pues esta enfermedad puede llegar a causarles la muerte a los bebés.



Como ella muchas otras madres de familia han optado por buscar esta vacuna a nivel particular, pues es más importante proteger a sus hijos contra enfermedad que puede causarles la muerte o un daño hepático crónico.



A pesar de que el jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 5, Óscar Gerardo González Arrambide, dijo que estarían en la ciudad el mes pasado, éstas simplemente no llegaron.



"Esta situación me preocupa mucho, pues ya son seis meses y no más no llega la vacuna, siempre nos están insistiendo que las vacunas son importantes y ellos no las tienen", expuso Norma, quien se retiró muy molesta de este módulo, ya que ni el Seguro Social y el ISSSTE la tienen.



Además, tampoco tienen la triple viral, neumococica ni la vacuna antirrábica humana.



Esta dosis forma parte del Esquema Nacional de Vacunación, protege a los niños de la hepatitis B, una enfermedad potencialmente grave, y previene padecimientos y cáncer de hígado, aun y cuando es baja la incidencia en México, una vacuna esencial para los menores, comentaron médicos de la Secretaría de Salud y lo ideal es que sea, aplicada al nacimiento, a los 2 y 6 meses, pues su ausencia podría generar una hepatitis crónica incluso mortal.