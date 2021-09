Hay ´Baby Boom´

La cigüeña suele visitar Hollywood, sin embargo este 2021 ha sorprendido a varias celebridades como Kylie Jenner y Scarlett Johansson con el anuncio de su arribo.

Estas son algunas celebridades que han coincidido en sus embarazos y lo han compartido en los últimos meses.

KYLIE JENNER

Diversos medios afirman que la menor de las hermanas Kardashian-Jenner está esperando a su segundo bebé, y que nuevamente oculta su embarazo; sin embargo, la modelo no ha hecho ningún comentario al respecto.

Kylie y Travis Scott son padres de la pequeña Stormi, ahora de tres años, y las fuentes anónimas aseguran que ambos están muy emocionados ya que desde hace tiempo estaban buscando darle un hermanito a la pequeña.

SCARLETT JOHANSSON

Hace unos días se informó que la actriz estaba esperando su segundo hijo, y el primero con su actual esposo, el comediante Colin Jost, pero mayor fue la sorpresa cuando tan sólo un par de días después él no sólo confirmó la noticia, sino que avisó que el bebé ya había nacido.

"Ok, ok, tuvimos un bebé. Su nombre es Cosmo. Lo amamos muchísimo", publicó Jost en su cuenta de Instagram.

EMMA STONE

La actriz debutó como mamá en marzo. Junto a su esposo, el director Dave McCary, recibieron a una niña a la que nombraron Louise Jean McCary.

La pareja se conoció en 2016 y es muy reservada respecto a su vida privada, lo único que han compartido públicamente fue su compromiso, en diciembre de 2019, con una imagen en redes sociales.

Ninguno ha hecho declaraciones, fueron los medios los que informaron sobre su boda en secreto, embarazo y posterior nacimiento de su hija.

KIRSTEN DUNST

Kirsten anunció que esperaba a su segundo hijo, con su esposo el actor Jesse Plemons, en una elegante sesión de fotos dirigida por su amiga, la directora Sofía Coppola, el resultado formó parte del número anual de directores de la revista W.

"Todas las tomas fueron en el suelo, yo estaba como: ´no puedo levantarme´", dijo la actriz en dicha publicación.

Sin embargo, lo que sí mantuvo en secreto fue el nacimiento del pequeño, fue hasta junio que se supo que ya había nacido, cuando la actriz fue captada por los paparazzis cargando a su bebé en una sillita.

GAL GADOT

En junio, la actriz recibió a su tercera hija, la noticia del nacimiento la dio a conocer con una fotografía que publicó en Instagram junto a toda su familia.

"Mi dulce familia. No podría estar más agradecida y feliz (y cansada), todos estamos muy emocionados de darle la bienvenida a Daniella a nuestra familia. Les envío a todos amor y salud"

Gal y su esposo, el empresario holandés, nacionalizado israelí, Yaron Varsano, se conocieron en 2008, tuvieron a su primera hija Alma en 2011; a la segunda, de nombre Maya en 2017.

ROSIE HUNTINGTON

La modelo británica anunció esta semana que está esperando su segundo hijo con el actor Jason Statham. Rosie posteó en su cuenta de Instagram una serie de fotografías donde presume su figura y su nueva pancita.

"Taaa daahhh!! #round2", agregó a la publicación.

Aunque aún no se han casado, ambos están en pareja desde 2010, en 2016 anunciaron su compromiso y tan sólo un año después nació su primer hijo, Jack.

Y LAS LATINAS... MON LAFERTE

El 17 de agosto Mon Laferte anunció a sus seguidores en redes sociales que tiene 10 semanas de embarazo.

"Hace un año que llevo intentando embarazarme. Es un deseo que me vino a los treinta y tantos porque antes no quería tener hijos. Y ha sido un año muy duro, muy difícil, de muchas hormonas y cambios de peso y de humor. Estoy embarazada", puntualizó la cantante, de 38 años, en el video.

"No debería decirlo todavía, porque aún no tengo los tres meses, se supone que hay que esperar para contarlo; pero es que ya no puedo, ya no puedo seguir un día más (sin compartirlo)", expresó visiblemente emocionada la intérprete de "Tu Tanta Falta de Querer".

Durante la transmisión la chilena compartió que el año pasado vivió una ruptura sentimental muy fuerte; actualmente ya tiene otra pareja, el músico Joel Orta, integrante de la banda Celofán y quien también es jefe de producción de Laferte.

XIMENA NAVARRETE

En junio la ex Miss Universo Ximena Navarrete compartió a sus seguidores la noticia de que se convertiría en madre.

"Mi cielo se pinta de colores con el arcoíris más deseado y esperado de mi vida. Mi bebé, ni te imaginas todo lo que hemos soñado con tenerte en nuestra familia. Te amamos y esperamos con todo nuestro corazón, amor e ilusión", publicó la modelo en redes sociales acompañado de una imagen del ultrasonido.

En 2018 la también actriz y su esposo el empresario Juan Carlos Valladares, con quien se casó en 2017, perdieron a su primer hijo antes del cuarto mes de gestación.