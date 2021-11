Hasta enero el decretazo de autos "chocolate"

Destacó que por el momento todo sigue igual, no hay reglas, no hay precios, no hay modelos, todo se mantiene tal y como lo anunció el presidente de la república, será necesario seguir teniendo paciencia para que se concrete este beneficio.

Resaltó que algunos pudieran ver este programa como una acción política, sin embargo, si se presenta en el primer mes del 2022 no, pero si se hace después ya se pondría en tela de duda, considerando que hay elecciones a mediados del año en mención.

"Nosotros confiamos en que no vaya a ser político, que este beneficio llegue como lo estamos viendo, en enero, con todas sus reglas claras, precios y modelos que se van a permitir legalizar de acuerdo a este beneficio que ofreció el gobierno Federal", comentó.

Agregó que por lo pronto la población tiene que tener paciencia y esperar un poco más, si ya tardó años este beneficio, que no se puedan aguantar unas semanas o meses más para que se pueda completar esta legalización de los autos americanos.