Hasta diciembre darán a conocer vacuna anti-Covid para menores de 18 años

Cd. Victoria, Tam.- Será en el mes de diciembre cuando se estén dando a conocer los resultados finales sobre la aplicación de la vacuna antiCOVID-19 en población menor de 18 años, en particular niños y niñas a partir de los doce años, por lo cual el director del Hospital Infantil Tamaulipas, José Daniel Llanas Rodríguez, consideró prematura su aplicación actual.



"Sí es algo preocupante porque mientras no liberen la vacuna para menores de edad va a seguir siendo – ahora – el grupo de riesgo, si bien es cierto la vacuna no evita por completo la infección de Coronavirus sí disminuye en forma importante los internamientos y disminuye también las muertes, pero estamos hablando de un grupo de edad en el cual no existe o no hay manera en que puedan ser inmunizados, y donde las medidas de protección ya conocidas se vuelven más importantes".