Harán Perrotón 2021 a favor de los rescatados

Liliana Wood , Rescatista Independiente, comentó que es importante hacer conciencia entre los ciudadanos, porque los animales no son regalos, ya que luego nos abandonan en seis meses porque crecen, porque tienen pulgas o garrapatas, incluso los perros de raza son los que más son abandonados.

"Son de razas muy finas abandonados en las calles, a la gente le da lo mismo, la mayoría de nuestros perros son de razas, ahí es donde queremos sensibilizar, no son juguetes, son seres vivos, los abandonas, no se los llevan cuando se cambian de casa, los perros lloran por cuatro, cinco días, la gente no cree, nosotros los vemos sufrir, los rescatamos atropellados", dijo.

Noticias relacionadas - Realizarán Perrotón 2021 a favor de mascotas rescatadas

Mayte Pineda, responsable de Fundación de Rescate y Adopción de Mascotas FRYAM, comentó que falta mucho camino que recorrer, pero se van abriendo camino, haciendo conciencia y en su caso se está cristalizando un santuario de mascotas, ya que se compró un terreno

"Hay muchos perros callejeros, mucho trabajo que hacer, son dueños maltratados, ya se está trabajando en contra el maltrato, los invitamos a que participen", dijo.

FRYAM tiene 250 mascotas abandonadas que cuida y alimenta, mientras que la otra agrupación cuenta con alrededor de 25, pero la cifra varia.

Las rescatistas invitaron a la población para que se unan al proyecto, compren boletos o participen como patrocinadores, los boletos se pondrán a la venta por 100 pesos en la página Perrotón en Facebook y la rifa se hará el 13 de agosto: se rifarán cenas y diversos productos.

Estuvieron presentes: Eva Reyes, Luz Blásquez, Esmeralda Molina y Carlos Lozano, organizadores del evento, que agradecieron la participación de los patrocinadores, diversos empresarios que se han unido al proyecto.