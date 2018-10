Hamilton regresa a Ferrari

Los Mercedes siguen imponentes y en la clasificación para el Gran Premio de Japón, gracias a la lluvia en el final de la Q3, Lewis Hamilton se quedó con la posición de privilegio para la arrancada.



El británico, que alcanzó su pole position número 80 de su carrera, superó a su coequipero Valtteri Bottas que saldrá en segundo y Verstappen lo hará en la tercera posición, mientras que Kimi Raikkonen saldrá en cuarto.



Un error de Ferrari en la elección de neumáticos intermedios con pista mojada envió a Sebastián Vettel a la novena posición.



El tapatío Sergio Pérez arrancará en la décima posición, al no tener tiempo para mejorar sus registros en una Q3 recortada por la lluvia.



Antes, Checo había avanzado en la Q1 en la décima posición, pero para la Q2 el mexicano mejoró sus tiempos y se llegó a colocar en el séptimo cajón, apenas abajo de su coequipero Esteban Ocon.



En todo el fin de semana el francés había sido el mejor piloto del resto, al adueñarse de la séptima posición en las tres sesiones de ensayos libres. Sin embargo, ya en la Q3 su compatriota Romain Grosjean se adjudicó esa distinción al arrancar en quinto lugar con el Haas.



"Siento que mejoramos el día de hoy, pudimos demostrar un mejor ritmo y con eso me siento mejor", dijo Checo Pérez a Fox Sports al finalizar la tanda.



También la Q2 había terminado casi dos minutos antes debido a la presencia lluvia en algunos sectores de la pista.



Los Ferrari parecen resignados a que en calificación no pueden pelear con las flechas plateadas, pero apostarán todo a la carrera y a una buena arrancada de Vettel desde el noveno.



Los que sorprendieron fueron los Toro Rosso con Brendon Hartley y Pierre Gasley, que partirán en las posiciones 6 y 7 respectivamente.