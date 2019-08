Hallan en Francia al neolaredense. Problema de incomunicación

Nuevo Laredo, Tam.- Tras ocho días reportado como desaparecido en Francia, un estudiante de intercambio de Nuevo Laredo ya fue encontrado, revelaron fuentes oficiales cercanas al caso.

Sin dar detalles, las fuentes dijeron que los padres de Francisco Iván Mireles Zamarripa, de 21 años, ya tuvieron noticias del joven, quien dejó de comunicarse con ellos desde el viernes de la semana pasada.

Mireles Zamarripa debió haber regresado a México el domingo en un vuelo proveniente de París, donde se encontraba desde diciembre por medio de un programa de intercambio académico con instituciones de ese país y la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo, donde estudia la carrera de Logística.

El viernes está programado su regreso a Nuevo Laredo con sus familiares.

Autoridades descartaron que el joven haya sido víctima de algún delito y la familia ya fue enterada de la localización, mientras los consulados de México y de Francia realizan gestiones para el retorno. Su presunta desaparición fue hecha pública en un inicio por su hermano, Luis Alberto, quien a través de Twitter difundió el hecho el domingo pasado.

"Él es mi hermano y no sabemos nada de él desde el viernes. Estaba en Francia por estudio de intercambio y perdimos comunicación hace dos días con él, no contesta su teléfono; sabemos que fue a Suiza después de ahí no llegó a París para tomar su vuelo a México, retweets por favor", expresó en el mensaje de redes acompañado de una imagen del estudiante universitario.

Por medio de un comunicado, la UT de Nuevo Laredo precisó que el alumno se encontraba en Francia como parte de los estudiantes que a nivel nacional fueron acreedores a la beca del Programa Movilidad Internacional Estudiantil MEXTROTEC.