Hacker accede a cámara de seguridad para hablar con niña

Todos nos hemos sentido inseguros en algún momento de nuestras vidas, siempre por diferentes circunstancias y adquirimos accesorios o dispositivos que nos ayuden a disminuir dicho sentimiento de inseguridad, sin pensar que en algún punto puede resultar contraproducente.



Así le sucedió a una familia en Missisipi, quienes instalaron cámaras de seguridad para el cuarto de su hija de 8 años, esto con la finalidad de darle seguridad a la niña, ya que su mamá trabaja durante la noche en un hospital.

Días después de instalar las cámaras, el miedo de la niña creció ya que, de forma inesperada, comenzó a escuchar música dentro de su cuarto, la canción era "Tiptoe Through the Tulips" (ésta canción es utilizada frecuentemente en películas de terror), cuando ocurrió, la niña entró a su cuarto a ver qué pasaba y de pronto comenzó a escuchar la voz de un hombre, diciendo que era su mejor amigo e incluso le llegó a decir que era Santa Claus, todo para lograr una conversación con ella.

Each time I've watched this video it's given me chills.



A Desoto County mother shared this Ring video with me. Four days after the camera was installed in her daughters' room she says someone hacked the camera & began talking to her 8-year-old daughter.



