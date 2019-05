Hacia dónde se dirigen

Ciudad de México

Luego de una década en pantalla, no es fácil saber que llegó el final de los "Vengadores" como los conocemos. Tras el estreno de "Avengers: Endgame", muchos de los superhéroes que adoramos colgarán la toalla y pasarán página.

Por fortuna, el talento de los actores que dieron vida a los "Avengers" hace que su agenda nunca esté vacía. En los próximos meses, los veremos en nuevos proyectos en pantalla, con historias que van desde el terror a la animación.

Además, algunos de los "Vengadores" originales han dejado la puerta abierta para retomar su papel en un futuro. Aunque nos encanta ver a nuevas generaciones sumarse a este equipo, sería emocionante ver un cameo de nuestros héroes consentidos para "pasar la estafeta" a los personajes que introducirá Marvel.

Si quieres seguir la pista a los "Vengadores" originales, te contamos todo sobre sus próximos proyectos ¡No te los puedes perder!

AL DRAMA Y BIOPIC

Robert Downey Jr. ("Iron Man")

En 2020, el actor protagonizará "The Voyage of Doctor Dolittle", una historia sobre un veterinario con la habilidad de hablar con los animales. En esta cinta se reunirá con Tom Holland (Spider-Man), quien dará vida a un perro. Además, tiene en puerta la tercera entrega de la franquicia de "Sherlock Holmes" y una biopic sobre el estafador John Brinkley.

Chris Evans ("Capitán América")

A finales de 2019, el actor aparecerá en el thriller "Knives Out", el drama histórico "The Red Sea Diving Resort" y la historia de terror "Jekyll". También lo veremos en la mini serie de Apple TV "Denfending Jacob", sobre un padre que se ve entre la espada y la pared cuando su hijo es acusado de asesinato.

Chris Hemsworth ("Thor")

Este verano veremos a Chris reunirse con Tessa Thomson ("Valquiria") para la nueva versión de "Hombres de Negro". Además, interpretará a un mercenario en "Dhaka" y dará vida al legendario luchador "Hulk Hogan" en una biopic dirigida por Todd Phillips.

Por si esto no fuera razón suficiente para emocionarse, se rumora que Chris Hemsworth regresará como "Thor" para la siguiente fase del Universo Marvel. Aunque no es oficial, el actor ya ha declarado que "quién sabe lo que depara el futuro y si hacen precuelas, secuelas o lo que sea, estaría abierto a cualquier cosa".

OTROS A LA COMEDIA

Scarlett Johansson ("Black Widow")

Aún no se saben muchos detalles sobre la nueva película de "Black Widow", pero Johansson tiene otros grandes proyectos en el horizonte. La actriz coprotagonizará una cinta con Adam Driver ("Star Wars") y aparecerá en "Jojo Rabbit", una comedia de la Segunda Guerra Mundial dirigida por Taika Waititi, quien estuvo a cargo de "Thor: Ragnarok".

Jeremy Renner ("Hawkeye/Ronin")

Este año veremos a Renner en la comedia animada "Artic Justice" y en 2020 regresará para la adaptación del cómic "Spawn". Pero no extrañaremos a nuestro arquero favorito, ya que Renner aparecerá en la serie de Disney+ "Hawkeye", enfocada en "Kate Bishop", la sucesora del "Vengador".

Mark Ruffalo ("Hulk")

El actor interpretará a unos gemelos para la serie de HBO "I Know This Much is True", a estrenarse en 2020. También lo veremos en un drama sobre una demanda ambiental y se rumora que estará en "Newflash", una historia sobre el asesinato de John F. Kennedy.

Con información de "IGN" y "Cinema Blend".