Hacen teatro virtual

La próxima obra, el 8 de abril, será "Angry, Raucous and Shamelessly Gorgeous" de Pearl Cleage, dirigida por Camille A. Brown y protagonizada por Debbie Allen y Phylicia Rashad.

También habrá funciones de "Watch on the Rhine" de Lillian Hellman, con Burstyn; "Ohio State Murders" de Adrienne Kennedy, con McDonald; "Dear Elizabeth" de Sarah Ruhl, con Streep y Kline; "The Baltimore Waltz" de Paula Vogel, con Parker; y "The Sisters Rosensweig" de Wendy Wasserstein, con Kathryn Hahn. Las fechas para estas obras aún están por anunciarse.

Los boletos cuestan 10 dólares por una obra individual o 49 por las siete. Las ganancias irán a The Actors Fund. La serie fue creada por Jeffrey Richards junto con Jacob Soroken Porter y Jim Glaub.