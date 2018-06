Hacen suntuosa obra en escuela. Constructor sería el exalcalde Blas López

Camargo, Tam.- Mientras que en el municipio hay numerosas escuelas que tienen muchas carencias y los alumnos necesitan de más espacios o mejores servicios, en la escuela primaria urbana federal "Josefa Ortiz de Domínguez", se construye una suntuosa obra que de ninguna manera es una necesidad prioritaria.

Se trata de una barda perimetral con una cuantiosa inversión que está sustituyendo a otra que está en muy buenas condiciones y que de tener algún detalle, fácilmente pudo haberse reparado sin necesidad de derribarla para construir otra.

Dicha obra ha trascendido que la construye el exalcalde Blas López García, a través de otra persona, pues continuamente se observa una camioneta y una traila de su propiedad, acarreando material.

El camión es de la forrajera "El Llano", propiedad del expresidente municipal, quien adquirió esa, otras unidades y propiedades mientras era alcalde y después de terminada su cuestionada administración y se presume que es el constructor del costoso e innecesario proyecto.

La barda, de la cual en el municipio no se ha dado a conocer el costo de la misma, ha generado indignación en algunos sectores y en comunidades rurales, en donde la mayoría de las escuelas tienen muchas carencias las cuales no son atendidas.

Con tan elevado inversión que se realiza en la construcción de la citada barda, muy bien pudieron haberse llevado a cabo mejoras en las instalaciones y servicios de otras escuelas que se encuentran en condiciones deplorables.

Ha trascendido que el exalcalde López García, con su media hermana Edelmira García Delgado, continuó con el poder tras la silla presidencial, lo que le ha permitido seguir lucrando con los recursos públicos del pueblo camarguense, con la ejecución de obras, muchas de las cuales no cumplen con las especificaciones u otras que no son una prioridad, como es el caso de la mencionada escuela primaria.

En diversos sectores de Camargo, no creen que se haya adjudicado una obra directa a un constructor que no tiene camiones ni la maquinaria necesaria para realizar una obra tan importante.

Se comenta que el mencionado ex edil, a quien dicho sea de paso no se le ha aprobado en su totalidad la cuenta pública, realizó y lleva a cabo obra pública con constructoras que pone a nombre de otras personas, por no convenir a sus intereses personales, aparecer de la noche a la mañana como un empresario de la construcción, cuando desconoce totalmente ese rubro.

El pueblo camarguense, está harto de los actos de corrupción cometidos por Blas López García, quien durante su gobierno logró amasar una enorme fortuna y comprar un sin número de bienes tanto en Camargo, como en otros municipios aledaños, según se sabe, aunque no todos aparecen a su nombre.

INNECESARIA. La barda perimetral de la primaria "Josefa Ortiz de Domínguez" luce en buen estado.