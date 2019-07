Hace Queen historia en YouTube

Cd. de México.- A 44 años de su estreno, el video musical de "Bohemian Rhapsody" rompió un nuevo récord.

El clip clásico de Queen se convirtió en el primero anterior a la década de los noventa en superar los mil millones de reproducciones en YouTube, reportó Variety.

Para celebrar el récord, Brian May y Roger Taylor, integrantes de la agrupación, decidieron lanzar un video remasterizado en alta definición del clásico, estrenado en 1975 en el programa Top of the Pops.