Hace negocios con Jeff Bezos

De acuerdo con TMZ, la pareja estuvo varias horas en la cena y eventualmente fueron vistos en un hotel en Beverly Hills, donde se ha estado hospedando Davidson, quien reside en Nueva York, pero últimamente pasa mucho tiempo en California.

Unos días antes, Kim almorzó con la ex contendiente por la presidencia de Estados Unidos, Hilary Clinton, quien acudió con su hija Chelsea al encuentro.

Todo el tiempo estuvieron rodeadas de cámaras, por ello se cree que la reunión forma parte de Gutsy Women, el nuevo programa que la ex primera dama piensa lanzar en Apple TV+, el cual estaría basado en su libro "The Book of Gutsy Women: Favorite Stories of Courage and Resilience".

El punto de encuentro fue el Hot & Cool Cafe en Canoga Park, un lugar que es conocido por emplear a jóvenes afroamericanos que han superado fuertes problemas que van desde infancias difíciles, hasta prisión.