Hace Disney a México su escenario teatral

"Y ver la evolución de los actores aquí es asombroso, este elenco es de otro mundo, puedes tomar a cualquiera de ellos y ponerlos directamente en el escenario de Broadway en Nueva York, porque son de verdad increíbles", destacó Schumacher en entrevista. Aladdin, dirigida por Isaac Saúl, contará con Rodney Ingram como Aladdin, Juampi como Genio, Irma Flores como Jazmín, Salvador Petrola como Yafar y Juan Pablo Escutia como Iago. Además de Óscar Ugalde, Jacobo Flores, Bárbara Sepúlveda y Mauricio de Montellano, entre otros, como parte del ensamble. Y tras bambalinas, respaldado de oro: música del ganador del Óscar y Tony, Alan Menken (La Bella y la Bestia), dirección y coreografía del ganador del Tony, Casey Nicholaw (The Book of Mormon), diseño escénico del siete veces ganador del Tony, Bob Crowley (Mary Poppins) y vestuario del dos veces ganador del Tony, Gregg Barnes (Aladdin).

"Esta es la escenografía original, entonces cada ilusión y todas las cosas maravillosas que ven, como la alfombra mágica, todo parte del diseño original de Broadway, entonces no es una producción pequeña, esta es la verdadera puesta de Aladdin... ¡Trajimos todo! "Tenemos un equipo de ensueño y este es todo su trabajo y es hermoso, y sumado a la historia y la música.

no podría estar más feliz", destacó el californiano. El creativo de 63 años ha estado detrás de otros clásicos de la compañía como El Jorobado de Notre Dame, Hércules, Toy Story y Pocahontas. Fue en 1992 cuando tuvo su primer encuentro con Aladdin, cuando pudo estar presente mientras el ilustrador Glen Keane pintaba los primeros storyboards de la secuencia de la canción "Friend Like Me", por lo que la historia guarda un significado especial para él. "Si amas el teatro musical, esta obra entrega todo lo que has imaginado y más, pienso que será lindo para toda la gente ver algo así, lleno de amor y corazón, y qué además guarda un mensaje especial", sostuvo.