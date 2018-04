Hace lo que ama, y ama lo que hace. Gaby Escobar, artista, escritora, poeta, corista

Soy una mujer expresiva en todos los sentidos, que he podido canalizar mis pensamientos y mis sentimientos positivamente, soy alguien que desde hace ya un tiempo decidió ser feliz y así fue de sencillo . Gaby Escobar, artista

aby Escobar, originaria de ciudad Valles, San Luis Potosí, residente de la ciudad de Matamoros, quien ama y visita muy seguido Río Bravo, es licenciada en Educación Física, y profesora de artes en una distinguida secundaria, empezó a escribir desde el 2011, le encanta compartir reflexiones y poesías.

Para Gaby es una necesidad escribir, y se inspira en lo cotidiana de la vida, ya que dice que con la escritura es posible abordar cualquier tipo de tema, de amor, decepción, felicidad, nostalgia, tristeza, esperanza, enfermedad, muerte, etcétera:

"A veces me inspira una imagen o puede ser un sentimiento que surge de alguna situación durante el día; otras veces son solo ideas que van cobrando vida a medida que avanza el escrito, cuando se le agrega su dosis justa de imaginación", subrayó.

Asimismo añadió:

"A veces alguna persona me inspira a escribir algún texto, realmente son muy versátiles y variadas las formas en que llega la inspiración, lo importante aquí es que podemos abrir los sentidos, para apreciar cosas grandiosas dentro de sucesos o detalles pequeños, que para la mayoría de las personas no tienen valor o no pueden estimarlas", señaló.

Cabe señalar que la licenciada Escobar, empezó a escribir, gracias a la nostalgia que sentía después de haber atravesado por situaciones difíciles, fue algo así como una terapia, cuenta que a pesar de todo la vida ha sido espléndida con ella, pues le ha permitido ser madre y ser una mujer profesional, que hace lo que ama y que ama intensamente lo que hace:

"Soy una mujer expresiva en todos los sentidos, que he podido canalizar mis pensamientos y mis sentimientos positivamente, soy alguien que desde hace ya un tiempo decidió ser feliz y así fue de sencillo", concluyó.

Además de ser escritora y poeta es directora coral en una escuela secundaria, impulsa la creación literaria en los centros estudiantiles de la ciudad de Matamoros y fue coordinadora del Primer concurso de Poesía Lidia Salazar Cerda, ha estado en radio y televisión y pertenece a la asociación internacional ArtD´Riu, importante plataforma que da oportunidad a los artistas de presentar las diversas formas de expresión de las mismas.