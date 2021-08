¡Habrá revancha!

Para que no quede ninguna duda de su superioridad arriba del ring, Julián la "Bomba" Gómez aceptó la revancha contra Eliud "Bazuca" Flores. Hace un par de meses se enfrentaron en Matamoros y el triunfo fue para Gómez por decisión unánime. La segunda parte de esta guerra entre reynosenses se llevará a cabo el próximo 4 de septiembre en el Lienzo Charro Los Tamaulipecos en la misma función donde José el "Matador" Charles peleará por el título Continental Latinoamericano del CMB.

"Me siento muy bien preparado, aceptamos darle la revancha para dejar las cosas todavía más claras, que no exista ninguna duda de quien es mejor, he entrenado muy duro para que las victorias sean más claras", señaló el pugilista del gimnasio Baltazar.