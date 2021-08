Habrá más detector de metal

"Han sido 20 años increíbles, yo pienso que esto no tiene por qué acabarse, tampoco diré que vamos a poder tener una continuidad década tras década porque a veces puede parecer insostenible porque hay otras cosas que uno también quiere hacer en su carrera, otros proyectos.

"Pero yo no veo por qué no envejecer con este concepto hasta sus últimas consecuencias, yo me veo encarnando esta esencia y el anhelo de rock and roll hasta el final", aseguró el guitarrista en entrevista.

A lo largo de sus dos décadas, el conjunto ha generado historia, se ha adaptado a su entorno y ha explorado nuevos rumbos, al igual que géneros y han ofrecido shows en México, Estados Unidos y en países europeos y asiáticos; sin embargo, ninguno tiene en mente, por ahora, de plasmar cada experiencia en una bioserie o documental.

"No todos vemos 20 años hacia atrás igual, algunos hemos querido mantener separados a nuestras personas de nuestras personalidades, no todos lo vivimos igual ni estamos en la misma página, ni estamos de acuerdo, en lo individual, tampoco estamos muy claros hacia dónde van nuestras carreras personales.

¿Y EL DOCUMENTAL?

"Yo creo que le va a corresponder a alguien más hacer el documental de Moderatto, alguien tomará el material y describirá lo que vivimos los cinco integrantes, alguien contará esa historia, no nos corresponde a nosotros. Yo pienso que no es el momento de sacar un material de Moderatto, sería mucho más interesante cuando ya no estemos", aseguró.

De hecho, Roy confesó que la agrupación, conformada por Jay de la Cueva, Javier Ramírez, Marcelo Lara y Olallo Rubio, inició siendo un proyecto fílmico.

"Este grupo surgió como un proyecto de falso documental, desde antes de tocar en un concierto o hacer una rola, la idea era hacer una película, incluso hubo guiones, pero terminó convirtiéndose en verdad.

"Íbamos a hacer una película y de ahí íbamos a generar todo lo necesario para poder salir de gira y a la mera hora no se armó y acabamos viviendo la realidad y creciendo como banda", sostuvo el músico.

Su historia se seguirá escribiendo y su espectáculo hoy en el Autódromo Hermanos Rodríguez, a las 20:30 horas, formará parte ello.

El quinteto se presentará con un show totalmente innovador, con juegos de luces, fuego y una lista de canciones armada gracias a las sugerencias de sus fanáticos.