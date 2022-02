Habla de su rompimiento con Nodal

"Quiero agradecer todo el amor que siempre me han demostrado. Estos días han sido difíciles. Ustedes más que nadie saben que soy una persona introvertida y es porque siempre trato de cuidar mi corazón, pero inevitablemente me duele y mucho".

Luego, le pidió a sus seguidores "que nuestra energía sea amor y respeto hacia los demás. Empiezo una nueva etapa en mi vida concentrándome en estar bien tanto espiritual como profesionalmente".

Por último, Belinda citó a la escritora Simone De Beauvoir: "Cierro este ciclo aprendiendo que ´el día que una mujer pueda no amar con su debilidad sino con su fuerza, no escapar de sí misma sino encontrarse, no humillarse sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida´".