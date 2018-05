Ha*Ash enloquece a fans de Monterrey

No cualquiera sabe combinar tan bien la ternura con la rebeldía, el amor con el dolor y al mismo tiempo alzar la voz en favor de las mujeres como lo hacen las Ha*Ash.

La evolución del dueto no se nota solamente en los "sold out" como el que lograron anoche en el Auditorio Citibanamex.

Las hermanas también dejan claro que saben tocar, cantar y bailar... además de hacer sufrir con sus apasionados temas.



Más de 7 mil asistentes disfrutaron con ellas las canciones más "agresivas" que sugirieron con las letras de desamor, pues le echaron a los hombres que hacen sufrir a las mujeres.



Desde las 21:20 horas empezó la aventura de los 100 Años Contigo, la nueva gira de Hanna y Ashley, que pinta para ser todo un éxito como la anterior, Sueño Hecho Realidad, con la que se presentaron en este mismo recinto cinco veces.



Y anoche volvieron a conquistar los corazones de sus fans al interpretar con fuerza y sentimiento "Estés en Donde Estés" y "Amor a Medias".



"Es un placer y un honor estar nuevamente en este escenario, queremos que salgan de aquí y digan que se la pasaron increíble", expresó Ashley ante un Auditorio eufórico.



"Hay canciones (de amor) aburridas gracias a las experiencias de Hanna y hay otras que nacen gracias a mis malas decisiones, esas que son para mentarle la madre a alguien...", agregó la cantante entre los gritos de sus fans.



Y justo para los que tratan mal a las mujeres les cantó "Ojalá", pero luego volvió el romanticismo y los buenos sentimientos con "Destino o Casualidad", que originalmente cantan con Melendi y que anoche cautivó a sus fans.



Otra de las "cortavenas" fue "¿Qué Hago Yo?", una de las primeras canciones del dueto que tiene 16 años en la escena musical.



Con ocho pantallas gigantes, cinco músicos y ellas tocando guitarra y cantando en vivo, las cantautoras compartieron "Me Entregó a Ti".



"La siguiente canción es para el ex novio de Ashley que al parecer tenía unas cosas muy chiquitas...", expresó Hanna.



"Así es. Y si hay un hombre aquí que pretenda hacer sufrir a una mujer... por favor cántenle esta canción...", agregó Ashley antes de "No Pasa Nada".



Gracias a que en sus redes sociales les estuvieron pidieron la de "Paleta", ellas complacieron a sus fans, junto con "Te Dejo en Libertad" y "Ex de Verdad".



El calor del fuego del escenario se dejo sentir en las primeras filas cuando cantaron y bailaron "100 Años Contigo".



A las 22:35 horas se despidieron con "No te Quiero Nada", pero obviamente volvieron y lo hicieron con "Odio Amarte", "Perdón Perdón" y "30 de Febrero", con la que finalmente dijeron adiós a las 22:50 horas. Ha*Ash se vuelve a presentar esta noche en el mismo recinto, también con boletos agotados.