Gusta a Obama el reggaetón

Miami, Estados Unidos.- Como ya es costumbre cada año y pese a ya no ser Presidente de Estados Unidos, Barack Obama compartió en redes sociales ayer sus listas con lo mejor del año en cuestión de música, cine, televisión y literatura.

En su lista de sus canciones favoritas de 2019, en la que incluyó temas de intérpretes como Rosalía, J Balvin, Ozuna y Daddy Yankee.

"Desde hip-hop hasta country y The Boss, aquí están mis canciones del año. Si estás buscando algo que te haga compañía en un viaje largo o que te ayude a hacer ejercicio, espero que haya una o dos pistas aquí que funcionen", publicó el ex mandatario en Twitter.