Guns N´ Roses estrena 29 años después el vídeo inédito de la canción ´It´s so easy´

Guns N' Roses, la banda emblema de rock de los 80 y 90, acaba de estrenar el vídeo inédito de la canción It´s so easy, filmado el 10 de octubre de 1989 en la sala Cathouse Rock Club de Hollywood, que nunca se había terminado y que había permanecido oculto.

Hasta ahora, 29 años después, haciéndolo coincidir con la promoción de la reedición del disco Appetite for Destruction, que incluirá hasta 79 temas y que saldrá a la luz el 29 de junio.

Las imágenes se han restaurado digitalmente en 4K a partir de los transfers de la película de 16 milímetros con las secuencias originales del metraje en vivo, tal como la banda lo había planeado originalmente. El vídeo muestra a la banda sobre el escenario durante la actuación mientras que lo intercala con imágenes de mujeres vestidas con prendas de cuero y con botellas de alcohol en mano.

Hace unas semanas, el grupo estadounidense volvía al ser noticia al anunciar que no incluiría la canción One in a Million en la reedición del disco debido al lenguaje racista y homófobo de la letra. "Inmigrantes y maricas, no tienen sentido para mí. Vienen a nuestro país y piensan que harán lo que quieran", cantaba Axl Rosedesde que se estrenó el tema en 1988 con el álbum G N' R Lies.