Guillermo Ochoa quiere conquistar a aficionados

Al debutar en el Mundial contra el vigente campeón Alemania, la Selección Mexicana se ganará el afecto de sus seguidores y hasta de los aficionados ajenos.

Guillermo Ochoa apuesta por conquistar el corazón de los fans con el futbol que practicará México.



"Tendremos muchos fans mexicanos, muchos han hecho el viaje desde México, Estados Unidos y los que están en Europa, es un aliciente para nosotros, lo sabemos, lo sentimos y será un apoyo fundamental", dijo el portero Guillermo Ochoa antes del reconocimiento de cancha del Estadio Luzhniki.



"Y por los fans que no tienen equipo mañana estoy seguro y convencido de que a muchos de ellos les agrada ver al equipo mexicano, les gusta la manera en que enfrentan los juegos, les gusta el atrevimiento del futbolista mexicano y sin duda mañana de la manera en que jugaremos nos ganaremos su cariño".



Cálculos de las autoridades mexicanas proyectan hasta 45 mil mexicanos en este Mundial. Tan solo este domingo cinco mil de ellos, de la barra Corazón Azteca, marcharán al Estadio Luzhniki. Las calles de Moscú están repletas de seguidores del Tri, quienes junto a los peruanos le han puesto sabor a esta Copa del Mundo.



Ochoa se perfila a ser titular por segundo Mundial consecutivo. Las imágenes de su gran desempeño en Brasil, con esa gran atajada a Neymar, aún persisten.



"No salgo a la cancha para ser la figura o sobresalir, aquí somos todo el equipo, hacer un partido perfecto en defensa y ataque, ganamos todos y perdemos todos. Si cada uno en lo individual da su máximo y lo pone al servicio del equipo sin duda estaremos más cerca de sacar un buen resultado y mañana tiene que ser así", mencionó.



Y en esa coyuntura la fórmula es la cabeza fría y el corazón caliente.



"Creo que en el futbol esto es un juego de aciertos y errores, lo vemos en cada partido y nos hemos preparado muy bien, la mentalidad, jugar y exportar nuestras mejores condiciones. Ellos son jugadores con mucha capacidad, muy versátiles, de buen control de balón.



Sabemos la intensidad de estos juegos, no hay que dejarse llevar muchas veces por las emociones, hay que mantener la cabeza fría con el corazón caliente y pensar en la cancha que somos 11 contra 11.



"La gente va a estar apoyando, pero los que tocan el balón y hacen goles somos nosotros, cada juego te sirve para mejorar, todos los juegos amistosos, de preparación, son para preparar estos juegos y tratar de que no sucedan, estamos listos en todas las líneas para tratar de acertar más que de errar", mencionó.



Más allá del respeto natural hacia el campeón del mundo, México no se limita en sus ambiciones en el duelo en el Estadio Luzhniki.



"La gente de adelante son jugadores que se manejan con cabeza fría, mucha calidad técnica y contundencia, con nuestro estilo y la manera de jugar tenemos que estar muy atentos a las coberturas, marcas, vigilancias, en transiciones de ataque no darles esa opción, a balón parado se manejan bien y tenemos formas de contrarrestar esa fortaleza de ellos", sentenció Ochoa.