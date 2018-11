Guerra comercial afecta a mascotas

Shanghai, China.

Dada es el adorado perro golden retriever de Ren, y ella paga una fuerte suma en Shanghai por una marca importada estadounidense de alimento para mascotas llamado Canidae para que pueda comer lo mejor. A menudo, Ren prueba ella misma el alimento para asegurarse de que no esté rancio o tóxico, como cree que el alimento chino para mascotas puede estar a veces.

Ahora Canidae y otras marcas de EU se han vuelto un daño colateral en una guerra comercial que abarca cientos de miles de millones de dólares en bienes que fluyen entre los dos países. Expertos de la industria de alimentos para mascotas dicen que los vengativos funcionarios chinos han estado retrasando los embarques en la aduana desde mayo para desquitarse de EU. Los nuevos aranceles en julio también han encarecido el alimento para mascotas importado.



En junio, Ren compró 90 kilos de Canidae para Dada y para el perro de su novio. "Tengo pesadillas que me despiertan llena de ansiedad porque no puedo comprar Canidae", comentó.



Austin Chen, residente de Guangzhou, ha estado abasteciéndose para su gato atigrado Fera. "Es la primera vez que me di cuenta de que la guerra comercial influía profundamente en mi vida y mi gato", dijo.



Los dueños exigentes de mascotas son una minoría en China, pero su dolor podría presagiar tensiones más amplias a medida que empeore la guerra comercial. Los aranceles chinos de represalia han encarecido la soya y carne importadas en un país que depende de las importaciones para muchas de sus necesidades alimenticias.



El asunto del alimento para mascotas muestra lo creativos que deben volverse los funcionarios chinos si quieren devolver el golpe al Presidente Donald J. Trump. China no importa lo suficiente para igualar los aranceles de Washington sobre más de 250 mil millones de dólares en mercancías chinas. En lugar de ello, Beijing ha tomado medidas nada ortodoxas, tales como atorar los autos importados en los muelles chinos.



Los elevados precios de los inmuebles y otros costos han hecho difícil que muchos citadinos formen familias. Algunos han optado en cambio por mascotas.



El gasto en mascotas en China se ha multiplicado más de ocho veces desde el 2010, a 25 mil millones de dólares al año.



En un país donde incluso la fórmula y las vacunas infantiles han tenido problemas de calidad, los dueños de mascotas a menudo consideran a los productos importados como más seguros.



Hace poco, Ren encontró y compró en línea una bolsa de Canidae, pero le dijeron que estaba atorada en la aduana. Canceló el pedido.



"Prefiero yo misma cocinarle", dijo. "Los perros son como los humanos: si tienes buena comida, no te enfermarás con frecuencia".