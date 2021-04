Guardia que golpee a una mujer, saldrá de corporación: AMLO

"Ya no puede estar quien hace ese tipo de acciones o llevan a cabo estos delitos. Si la autoridad considera que en efecto se golpeó a una mujer, no puede seguir laborando en el Gobierno un funcionario con esas características, aun cuando se pueda decir fue en la calle, no en la oficina, no. Si se demuestra que golpeó a la mujer, aunque no sea su pareja o su esposa, no puede seguir laborando en el Gobierno".