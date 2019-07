Guardia Nacional es constituida al ´vapor´. Cuestionable incluso en su constitucionalidad

Tampico, Tam.- Considerando que la Guardia Nacional fue constituida al "vapor" el abogado de la Asociación de Padres de Familia en el sur de la entidad, César Fantanes Banda, dijo que es necesario que se informe si esta corporación está cumpliendo con los fines para lo cual fue creada y que se corrobore que sean profesionales quienes la integran.

Y es que señala que la guardia nacional está muy cuestionable incluso en su constitucionalidad, "estamos propugnando por un análisis más a fondo sobre la integración de la Guardia Nacional... Su formación profesional de funciones a realizar y si efectivamente está cumpliendo con los objetivos para lo que se pretende su creación".

Luego de la detención de tres integrantes de la Guardia Nacional por el delito de secuestro, el abogado señala que indudablemente algo no está funcionando bien, como es el caso de la selección mediante el método de control y confianza.

Precisa que las corporaciones de seguridad son sometidas a un examen de Control y Confianza, pues es un requisito indispensable para entrar a una corporación policíaca, "mientras que aquí están haciendo invitaciones públicas, abiertas, pero falta una profesionalización".

"Lo más urgente es que la Guardia Nacional sea algo profesional. Se está haciendo muy al vapor y eso es muy preocupante. Un cuerpo policiaco profesional capacitado con reconocimientos y con buenas estructuras para que puedan servir y actualmente tienen un conflicto con la Policía Federal y estatales y más que servir crea incertidumbre".

Manifestó que el problema con los inicios de una administración es que no oyen y no se integran, no escuchan a la ciudadanía, por lo que el problema que se está viendo en estos inicios a nivel federal y no solamente en la Guardia Nacional, sino de muchas dependencias, es que pretenden hacer cambios muy rápidos, drásticos y eso no contribuye a la tranquilidad y la seguridad.