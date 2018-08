Guardería de Indonesia disfraza a menores de yihadistas para desfile

Más de una decena de niños de una guardería desfilan disfrazados por una calle de Probolinggo (Indonesia) en la celebración del Día de la Independencia del país. Llevan un niqab negro —velo que cubre la totalidad de la cara de las mujeres excepto por una abertura a la altura de los ojos— y portan rifles hechos con cartulina, tal y como se muestra en un vídeo grabado el pasado sábado que se ha vuelto viral en las redes sociales del país. Los organizadores del evento y el dueño de la guardería se han visto obligados a disculparse ante la polémica que han suscitado los disfraces por su similitud a la vestimenta del Estado Islámico, según informa el diario The Guardian.

El desfile tuvo lugar el pasado sábado, un día después del Día de la Independencia. Hartatik, el director de la guardería TK Kartika, ha explicado al mismo diario que no estaban tratando de "inculcar la violencia" en los niños. "Hicimos referencia a la lucha del profeta para aumentar la fe y la devoción a Alá", ha afirmado.

En cuanto a la vestimenta, Hartatik ha explicado a BBC Indonesia que reunieron accesorios de años anteriores para ahorrar dinero: "Nunca pensamos en el impacto que tendría. Lo importante es participar en el desfile y que los niños fueron felices utilizando lo que ya teníamos". Sin embargo, el director del centro no ha ofrecido ninguna explicación de por qué estos trajes de estilo yihadista se habían usado en años anteriores.

Tras la polémica que suscitó el desfile, el comandante militar de Probolinggo, Kav Depri Rio Saransi, ofreció una rueda de prensa en la que se disculpó. Además, aseguró que el objetivo de la actividad había sido educar a los estudiantes sobre "la lucha del islam" y no promover el radicalismo religioso. "No hay el más mínimo radicalismo. Insisto en que no existe un elemento que muestre intencionalmente la existencia de actividades radicales", afirmó.

La polémica ha llegado también al Parlamento de Indonesia. El presidente de la Cámara, Bambang Soesatyo, lo ha descrito como un "espectáculo inapropiado": "Ordenar a los niños que vistan trajes con velo negro y porten réplicas de armas no les da una buena percepción. Un tratamiento así podría dañar las ideas de los niños", ha explicado.

