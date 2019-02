Guaidó pide ayuda al Papa para salir de la crisis

NOTICIAS RELACIONADAS Celebra Maduro plan México-Uruguay

Roma, Italia.

El autoproclamado "Presidente interino" de Venezuela, Juan Guaidó, apeló hoy a la ayuda del Papa Francisco para impulsar la celebración de elecciones libres en el país.



Guaidó no se refirió directamente a la propuesta que hizo el Papa de mediar en un diálogo si lo pedían ambas partes.



"Hago un llamamiento a todos aquellos que pueden ayudarnos, como el Santo Padre, y todas las diplomacias, a que puedan colaborar para el fin de la usurpación, para un Gobierno de transición y que lleve a elecciones verdaderamente libres", dijo Guaidó en una entrevista con el canal de televisión italiano Sky24.



El "Mandatario encargado" que ha sido reconocido por decenas de países acusó al Presidente Nicolás Maduro de ser responsable del asesinato a sangre fría de decenas de opositores en las calles con el fin de intimidar y señaló que estaría encantado de recibir al Papa en Venezuela.

Esta semana, Maduro también pidió la mediación del Papa en una carta en la que le pedía su ayuda en un proceso de diálogo.



"He enviado una carta al Papa Francisco, espero que esté llegando o que ya esté en Roma, en el Vaticano, diciendo que yo estoy al servicio de la causa de Cristo. Y con este espíritu le he pedido ayuda en un proceso de facilitación y de reforzamiento del diálogo", dijo Maduro, también en declaraciones a Sky24.



Al respecto, Francisco señaló que estaría dispuesto a una mediación siempre que ambas partes lo pidieran, en declaraciones a los periodistas al regresar de una visita a Abu Dabi.



"Veremos qué se puede hacer. Pero, para que se haga una mediación, se necesita la voluntad de ambas partes. Las condiciones iniciales son claras: que las partes lo pidan, siempre estamos disponibles", afirmó el Papa.



"Como cuando la gente va a ver al cura porque hay un problema entre marido y mujer: va uno.. "¿y la otra parte, viene o no viene? ¿Quiere o no quiere?". Siempre se necesitan ambas partes. Esta es una condición que los países deben tener en cuenta antes de pedir una facilitación o la presencia de un salvador o una mediación. Ambas partes, siempre", agregó.



Hoy, el portavoz del Vaticano insistió en que el Pontífice se reserva la posibilidad de verificar la voluntad del Gobierno de Venezuela y de la Oposición para determinar si existen las condiciones para una posible mediación.



"El Santo Padre se ha siempre reservado y por tanto se reserva la posibilidad de verificar la voluntad de ambas partes determinando si existen las condiciones para seguir este camino", informó hoy el director interino de la oficina de prensa de la Santa Sede, Alessandro Gisotti, en un comunicado.