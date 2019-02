Grupo armado ejecuta a 3 y hieren a 1 en Cadereyta

Monterrey, México.

En dos hechos distintos, tres hombres fueron ejecutados y uno más quedó en estado grave, en ataques presuntamente relacionados al crimen organizado, en el municipio de Cadereyta.



Se informó que las agresiones fueron cometidas frente a dos planteles educativos.



Los eventos además fueron perpetrados con 90 minutos de diferencia y en sectores ubicados a 7 kilómetros de distancia uno del otro.



El primero de los atentados fue a las 22:20 horas en la Colonia Nueva Cadereyta.



Una fuente de la Fiscalía dijo que un hombre recibió dos impactos de bala, uno de éstos en la cabeza, luego de ser atacado por dos hombres armados que bajaron de un vehículo y lo persiguieron.



La víctima, de entre 25 y 30 años, de quien no se había informado su identidad, quedó tirado sin vida en la calle Justo Sierra, frente a la Escuela Secundaria Abelardo A. Leal.



De acuerdo a la información, el ejecutado se dedicaba la lavado de autos en esos sectores.



A las 23:50 horas fue el otro ataque en el domicilio con número 574 de la calle Puerto Cozumel, en la Colonia Bella Vista.



La vivienda está localizada entre las calles Puerto Márquez y Puerto Escondido, frente a un jardín de niños.



El informante dijo que hombres armados irrumpieron en la vivienda y abrieron fuego contra tres hombres que estaban en el interior.



Los agresores escaparon en un vehículo del que no dieron características.



Agregó que familiares llevaron a los tres hombres, de entre 30 y 35 años, en autos particulares al Hospital de Pemex, donde por la madrugada se reportó la muerte de dos de ellos.



El sobreviviente fue trasladado en una ambulancia al Hospital Universitario, donde su estado de salud era reportado como muy grave.



Hasta esta mañana no se habían proporcionado las identidades de los tres ejecutados ni del herido.