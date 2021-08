Greenpeace exige a AMLO cambiar de modelo energético y no depender más de combustibles fósiles

Tras lamentar los hechos y solidarizarse con las familias de las víctimas, reiteró que el modelo energético extractivista fósil es la causa de este tipo de incidentes que no sólo ponen en riesgo la integridad física de los trabajadores, sino que tiene el potencial de generar graves daños ambientales.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, la organización aseguró que apagar ese incendio "requirió tirar químicos a 2,800 kilómetros a la redonda, movilizar a 500 personas, 200 barcos y 12 aeronaves. El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró en su conferencia matutina el 5 de julio que "estamos avanzando para crear alternativas para no depender de combustibles fósiles". Queremos que esta declaración se vuelva realidad".

Subrayó: "¡Es momento de actuar! Le exigimos al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la secretaria de energía Rocío Nahle que inviertan en una transición, social y ambientalmente justa, hacia alternativas de energía renovables y no contaminantes. No queremos más combustibles fósiles, no queremos más daños a nuestros ecosistemas marinos. Queremos un futuro verde y digno",

Por su parte, Pablo Ramírez, especialista en Energía y Cambio Climático de Greenpeace México, sostuvo: "Desafortunadamente este tipo de incidentes no son una excepción, son frecuentes y tienen impactos graves en las y los trabajadores del sector, en las comunidades que habitan, próximas a los proyectos energéticos onshore, y a los ecosistemas donde están asentados".

El modelo energético fósil, prosiguió, sacrifica personas, ecosistemas, comunidades y generaciones enteras en nombre del desarrollo que beneficia a unos cuantos, por lo que es urgente actuar en apego a la ciencia, pero sobre todo a la justicia y transitar hacia un modelo energético climáticamente sustentable y socialmente justo.

El especialista recordó que este es el segundo accidente grave ocurrido en las mismas instalaciones de Pemex en la sonda de Campeche en menos de dos meses. El 2 de julio pasado, un incendio, debido a la falla de una válvula, provocó en esa ocasión el llamado "Ojo de Fuego".

Greenpeace México ha solicitado información detallada vía Derecho de Acceso a la Información, para conocer de primera mano y con datos oficiales las razones del accidente, así como sus consecuencias medioambientales.

Este lunes el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, confirmó la muerte de cinco trabajadores, además de seis lesionados y dos desaparecidos en la plataforma E-Ku A2 del Centro de Proceso Ku-A, perteneciente al Activo de Producción Ku-Maloob-Zaap, ubicado en la Sonda de Campeche de Pemex.

De los empleados fallecidos, sólo uno pertenece a la empresa productiva del Estado, mientras que el resto prestaba sus servicios a la compañía Cotemar. Los lesionados también pertenecen a esta empresa y los desaparecidos a Bufete de Monitoreo de Condiciones e Integridad.