Gran talento musical heredado

El talento puede ser heredado, la habilidad se puede trabajar, pero cuando el talento, la habilidad y el gusto por el arte se comparte entre hermanos de sangre, se crean vínculos sólidos de gran apoyo mutuo y una sinergia de energía creativa que se proyecta desde el escenario y llega a los corazones del espectador.

The Vivas Bros Jazz son el vivo ejemplo de esta sinergia creativa que en esta ocasión compartieron el foro del Auditorio del Centro de Artes del IRCA con otros hermanos del jazz.

La tarde del 29 de noviembre Los hermanos Vivas Alejandro (batería), Armando (bajo), Luis (piano) ofrecieron un concierto de Jazz en compañía de Eduardo Cruz (guitarra), Javier Ceballos (percusión), Ernesto San Román (saxofón), Ricardo Martínez (trombón) y Guillermo Coronado (trompeta) interpretando piezas de Jazz tradicional, Funk, Gospel, entre otros.

DE LUJO

La improvisación es uno de los elementos primordiales en cada pieza a interpretar sin salir del tema pero emitiendo un mensaje lleno de armonía y estilo muy particular de cada interprete, asi presentaron melodías muy representativas de este género como Take Five, My Favorite Things, Alice in Wonderland, Song for my father, un toque más jazz latino Rumba pa Jerry, una intervención especial de Lalo Cruz con un Vals Venezolano y como cierre del concierto The Chicken.

La atmósfera fue propicia para remontarse a los orígenes de esta corriente musical creando la ilusión de estar en las calles de Nueva Orleans o en un bar de Chicago, con un clavel en ojal y un un buen vino en la mano.