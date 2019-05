Gran Premio de México podría cancelarse para el 2020

Cd. de México.

Al darse la confirmación de que la F1 tendrá una nueva carrera para 2020 con el GP de Holanda, el Gran Premio de México tiene menos opciones de aparecer en el calendario para el próximo año.



Además, según reportes de ESPN y Fox Sports, que citan fuentes, el Gobierno Federal, de la Ciudad y Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE) no llegaron a un acuerdo para renovar su contrato con Liberty Media, dueño de la Fórmula 1.



Desde hace varias semanas, se aseguró que el gobierno del Presidente López Obrador no mantendría el apoyo económico al evento y el ejecutivo capitalino, Claudia Sheinbaum, buscaba juntar el dinero con la iniciativa privada.



Los organizadores del Gran Premio de México, el cual se correrá el próximo 27 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez (AHR), no han emitido comunicado alguno al respecto, por lo que no se ha confirmado la salida de la prueba del calendario.



El GPMX acaba contrato este 2019 y, al no haber una resolución por parte de los promotores de la carrera azteca sobre el interés de mantenerse en el calendario, la Fórmula Uno continúa adhiriendo a su programa carreras nuevas, como la de Vietnam, y hoy, la de Holanda.



"Estamos encantados de anunciar que la F1 volverá a competir en los Países Bajos, en la pista de Zandvoort", dijo Chase Carey, presidente de la F1, en un comunicado.



"Desde el comienzo de nuestro mandato en la Fórmula 1, dijimos que queríamos ir a nuevos lugares, respetando las raíces históricas de la categoría en Europa. El año que viene llegan el circuito urbano de Hanoi, en Vietnam, y vuelve Zandvoort".



Además del AHR, los otros circuitos que acaban contrato este año y no han renovado son Silverstone, el Circuit de Barcelona-Catalunya y Hockenheim.