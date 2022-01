Golpe en la cabeza la envía al hospital

La actriz Jessica Chastain reveló que durante la filmación de su última película The 355 sufrió un aparatos accidente que terminó por mandarla al hospital , aunque no por su gusto.

"Estaba haciendo una escena de una pelea y tenía que caer sobre un piso de mármol. Calculé mal y me golpeé la cabeza. Escuché un crujido. Todos se detuvieron y parecían asustados y yo estaba un poco aturdida como: ´No sé lo que está pasando´", contó la estrella durante su participación en el programa de James Corden.

Chastain también relató que a esto se sumó un problema de comunicación con su doble de acción: "Mi doble de acrobacias se me acerca. Ella era tan dulce. Ella es francesa y no habla mucho inglés. Y se me acerca y me dice: ´Lo siento, pero tengo que volver a hacerlo´. Y estoy sentada allí como ´¿hacer qué de nuevo? ¿Mi cerebro está fuera de mi cara? ¿Qué está sucediendo?´", recordó.

Sin embargo, y pese al golpe, Jessica no quiso defender la filmación y siguió con sus escenas hasta que Penélope la convenció de acudir al médico: "Hice un par de tomas más porque no me rindo fácilmente, y luego fui al hospital", comentó, Fue entonces cuando Penélope intervino: "Porque te convencimos de que fueras al hospital porque ella no quería ir. Ella quería seguir adelante. Yo estaba como: ´Vas a ir al hospital´", finalizó la española.