Golea Arsenal al West Ham; 'Chicharito' entró de cambio

Con la presión por sumar puntos para no perder la categoría, West Ham cayó de visita 4-1 ante Arsenal y confirmó el mal momento que vive en el torneo local, donde apenas suma una victoria en sus últimos siete partidos.

Javier Hernández inició el duelo en la banca y disputó los últimos 30 minutos, pero no logró generar peligro en el arco que defendía el colombiano David Ospina.



Los Hammers, que dieron batalla a los Gunners durante 65 minutos, fueron víctimas de sus errores en la recta final del encuentro y terminaron goleados y cabizbajos ante un rival que salió motivado y dispuesto a darle una digna despedida a Arsene Wenger, quien dejará al equipo cuando concluya esta temporada.



Arsenal se fue arriba en el marcador al 50', cuando Nacho Monreal prendió una volea dentro del área grande para vencer a Joe Hart.



Ese tanto no tiró a los visitantes, que para reaccionar dieron entrada a Manuel Lanzini y "Chicharito" al 60', aunque fue Marko Arnautovic quien empató el duelo al 64', con un potente disparo que dejó sin chances a Ospina.



West Ham soportaba los embates del Arsenal, que buscaba la victoria, pero siempre se encontraba con la figura de Hart.



Al 82', los Hammers cometieron un error mortal con Declan Rice, quien no cortó un centro de Aaron Ramsey que terminó por incrustarse en las redes para el 2-1.



Ya con el momento anímico a su favor, Arsenal le dio forma a la goleada gracias a un doblete del francés Alexandre Lacazette (85' y 89'), para dictar sentencia en contra de los visitantes.



Con este resultado West Ham suma 35 puntos y se mantiene a sólo seis unidades de la zona de descenso, mientras que Arsenal se afianzó en el sexto lugar con 57 unidades.