Gobierno pagaba por 80 mil niños que no iban a estancias infantiles

Cd. de México.

Uno de cada tres niños por los que pagaba el Gobierno federal en el programa de Estancias Infantiles no aparece en registros, según datos de la Secretaría del Bienestar.



En conferencia de prensa, la subsecretaria Ariadna Montiel informó que 80 mil de 244 mil niños no aparecen en los registros del plan, lo que es el 32.78 por ciento.



Además, se detallaron otras inconsistencias en el programa, como duplicidad en la seguridad social, pues 27 mil 242 madres, padres o tutores están afiliados al ISSSTE y además son beneficiarios de las Estancias Infantiles.



También, 311 niños y niñas de las estancias se encuentran en el padrón de niños que asisten a una estancia del ISSSTE, y 4 mil 833 titulares de Prospera también son beneficiarios del programa.



Otro dato presentado como irregularidad es que 77 mil afiliados al IMSS se encuentran en el padrón de estancias, como madres, padres y /o tutores.



En tanto, la Secretaria del Bienestar informó que el viernes una niña falleció de pulmonía en una estancia infantil de Sombrerete, Zacatecas, lo cual es un ejemplo de fallas en los filtros de estos centros.



Se reiteró que a partir de ahora, los recursos para las estancias infantiles se repartirán directamente a los padres y ya no a las organizaciones relacionadas con el programa.