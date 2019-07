Giovani la romperá en el América: Jonathan dos Santos

Los Ángeles, Estados Unidos .

El jugador del Galaxy de Los Ángeles considera que su hermano llegó al mejor equipo de México, el América, y con un público entregado que lo conoce, por lo que tiene todo para volver a ser un referente.



"La va a romper, estoy seguro y se lo merece", aseguró el anotador del gol con el que México ganó la Copa Oro.



"Después de tanto tiempo de sufrir, de no jugar, de lesiones, de estar sin equipo, al final creo que se lo merecía porque no es fácil, no cualquier jugador después de tanto tiempo sin jugar, de no tener club, vaya a un gran equipo y Giovani tuvo esa gran oportunidad, se lo merece y sé que la va a romper".



"Ya es tiempo de que vuelva el Giovani que nosotros conocemos, el jugador talentoso que te puede definir un partido en cualquier momento y creo que llegó al mejor equipo, con el 'piojo', gente que lo conoce en el staff médico, en lo físico, creo que lo van a ayudar mucho ahí".



Jonathan aseguró que su hermano es feliz desde que firmó con los de Coapa.



"Está feliz, ese casi año que estuvo sufriendo se le pasó en un día, ya cuando firmó con el America se le pasó todo ese sufrimiento y ahora sabe que tiene una grandísima oportunidad".