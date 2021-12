Gestiona Ale Cárdenas 50 MDP para obras en Victoria

Cd. Victoria, Tam.- La diputada por el PRI, Alejandra Cárdenas Castillejos, dio a conocer que en próximas fechas sostendrá una reunión con la titular de la Secretaría de Obras Públicas estatal, Cecilia del Alto López, para estudiar los proyectos de infraestructura y servicios públicos que serán ejecutados el próximo año en esta capital.

"En lo que me corresponde a mí hice un exhorto a la Secretaría de Finanzas, a través del Ejecutivo, para que destinara más presupuesto en infraestructura a la capital y me informaron de cincuenta millones de pesos más, próximamente me reuniré con la secretaria de Obras Públicas, para ver en qué se va a distribuir ese extra", señaló que mientras que en 2021 el Gobierno del Estado ejecutó 200 millones de pesos en proyectos en esta capital, el próximo año se dispondrá de un monto de 250 millones lo que representa un incremento del 25 por ciento.