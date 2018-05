Gerardo Ortiz triunfa en Expo Guadalupe

Desde que apareció en el redondel Gerardo Ortiz lo hizo con mucha enjundia y sobrado de vitalidad.



Después de las rechiflas del público que presionó para que el originario de Pasadena, California, se dejara ver, a las 23:48 horas llegó todo acelerado escoltado por un grupo de por lo menos ocho hombres que lo escoltaron.A diferencia de las 10 mil personas a las que les cantó Gerardo en diciembre en la Arena Monterrey, en su presentación que comenzó el sábado y concluyó la madrugada del domingo en el Domo Care de la Expo Guadalupe, el cantante apenas convocó a unos 4 mil asistentes de las 6 mil 500 localidades del lugar.



Acelerado, caminando de un lado a otro y detrás de él los tres guaruras que estaban expectantes a sus movimientos, Gerardo recorrió el redondel.



Para la tercera canción, el artista de música regional mexicana estaba bañado en sudor porque no paró de moverse durante su show.



La música de banda retumbó en el Domo y también la voz del artista de 28 años que aceleró el ritmo cardiaco de sus fans al cantarles "¿Por Qué Terminamos?" y luego preguntarles "¿Quién se Anima?".



El ritmo alterado también estuvo presente en el repertorio del cantante, quien se dejó querer por sus fans porque se le vio gustoso acercarse a ellos para tomarse fotos, mujeres y hombres por igual.



Durante la velada sonaron otros temas como "Regresa Hermosa", "El Aroma de tu Piel", "Y Me Besa" y "Para Qué Lastimarme".



En vez de hablar para saludar a la audiencia, Gerardo prefirió cantar y como dicen, se fue de corridito con su set list.



Su éxito "Mujer de Piedra" puso a cantar a todos en el lugar, que de pie atestiguaron el concierto de Gerardo.



A su cita con los regios incluyó también "Cara a la Muerte", "Mañana Voy a Conquistarla" y "La Última Sombra".



Los temas cayeron como lluvia porque el artista no dio tregua para agarrar aire, cantó uno tras otro.



Por eso, cuando dejó el redondel, no sin antes incluir en su repertorio "Dámaso", "Fuiste Mía" y "Tal Como Eres", a las muchachonas, como llama a sus fans, no quedaron conformes.



Y aunque se escuchó el grito de "otra, otra, otra, Gerardo Ortiz salió a la 1:28 horas para ya no volver.



"Eh, ¡no manches! no duró nada", dijo una de las muchachonas del cantante incrédula mientras se encaminaba a la salida del Domo Care.