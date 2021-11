Garbiñe Muguruza: ´Soy una mexicana más´

Después de escuchar el "Cielito Lindo", ganar en Guadalajara el trofeo de las AKRON WTA Finals, sumar 3 títulos en el País y portar la camiseta del Tri, la española Garbiñe Muguruza ya se siente mexicana.

Así lo confiesa en entrevista exclusiva con Grupo REFORMA después de convertirse en la mejor jugadora del año en la Perla Tapatía, donde se apoderó del estatus de maestra.

- ¿Ya eres mexicana?

La verdad yo creo que sí, soy una mexicana más, me han apoyado muchísimo y eso me ha dado vida, me ha dado la energía para salir ganadora del torneo. El público ha hecho la diferencia.

- ¿Cómo es ahora tu relación con México?

Tengo una relación increíble con México, entiendo que ahora me animen y haber ganado este Masters aquí es un sueño hecho realidad, con el público mexicano que es el público que más se vuelca conmigo en el mundo.

- Te vimos fundirte en un abrazo con Conchita Martínez, ¿qué significa sentir el apoyo de tu equipo?

Lo es todo porque, al final, aunque sea un deporte individual, no soy nadie sin mi equipo. Mi equipo es el que viaja conmigo, el que me apoya, el que me guía en la tempestad y en los buenos momentos porque tenemos grandes objetivos y, como todos sabemos, gracias a ellos pude ganar este trofeo.

- Cada vez más tenistas se suman al tema de la salud mental, ¿cómo cuidas de ti en este aspecto?

He aprendido a saberlo llevar, hemos aprendido a valorar lo que hemos tenido antes y lo que no vamos a poder tener, ha sido una gran experiencia para todos. Me he tomado ese descanso también, desde mi perspectiva, para volver con todas las ganas.

- Si la vida de una tenista fuera como una raqueta de tenis, ¿cuántas cuerdas te has cambiado?

Una carrera es corta, pero la vida es larga. Yo, afortunadamente, he vivido buenos momentos, he tenido hoy (ayer) uno histórico y es uno que añado más a mi raqueta.

- ¿Qué le dirías a la niñez que encuentra una referente en ti?

Que tomen el ejemplo mío: fui una niña de Sudamérica (nació en Venezuela) con grandes sueños y no muchas posibilidades y, al final, con ambición y ganas de seguir adelante. Es algo en que las niñas deberían fijar y yo soy un ejemplo de eso.

FESTEJA EN EL CABAÑAS

Garbiñe Muguruza celebró su conquista del AKRON WTA Finals en el Hospicio Cabañas.

Tras derrotar en la Final a Anett Kontaveit, la española, primera en levantar la también conocida como Copa de Maestras, posó en el emblemático sitio de Guadalajara.

De esta manera, Muguruza festejó el fin de su temporada 2021, donde conquistó 3 títulos, además de embolsarse 2 millones 846 mil 871 dólares en premios, con un récord de 42 triunfos por 17 derrotas.

Los puntos conseguidos en la Perla Tapatía sirven a Muguruza para terminar el año en el Top 3 de la WTA, lo que no lograba desde 2017. En la temporada anterior, la hispanovenezolana culminó en el sitio 15 del ranking.

"Me he demostrado de nuevo que puedo ser la mejor", comentó Garbiñe, luego de su conquista.

"Ya soy maestra y me coloca en una buena posición para el año que viene, con un buen ranking y energía. Espero estar en el buen camino. Los Grand Slams tienen más historia, pero cuando estás entre las 8 mejores sabes que la que se lleve el trofeo es la mejor del año. Así que este título pondría a la altura de un Grand Slam", cerró Muguruza.

La australiana Ashleigh Barty, quien causó baja del AKRON WTA Finals, acabó el año como número uno del mundo por tercer año consecutivo, seguido de Aryna Sabalenka, Muguruza, Karolina Pliskova y Barbora Krejcikova.

El Top 10 lo completan Maria Sakkari (6), Kontaveit (7), Paula Badosa (8), Iga Swiatek (9) y Ons Jabeur (10).

Tanto Swiatek, Krejcikova, Sakkari, Jabeur, Kontaveit y Badosa hicieron su debut en este 2021 en los 10 primeros puestos del ranking de la WTA.