Ganan Nobel de Química Goodenough, Whittingham y Yoshino por desarrollo de baterías de iones de litio

La madrugada de este miércoles fue otorgado el Premio Nobel de Química a los cientícos John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham y Akira Yoshino.

El premio se lo llevaron por el trabajo relacionado al desarrollo de baterías de iones de litio.

En el trabajo, los investigadores han sentado las bases de una sociedad inalámbrica y libre de combustibles fósiles.

En la cuenta de Twitter, el Premio Nobel dijo que "las baterías de iones de litio han revolucionado nuestras vidas y se utilizan en todo, desde teléfonos móviles hasta computadoras portátiles y vehículos eléctricos".

John Goodenough se encargó de duplicar el potencial de la batería de litio, creando las condiciones adecuadas para una batería mucho más potente y útil.

Por su parte Akira Yoshino se encargó de eliminar el litio puro de la batería basándolo totalmente en iones de litio que son más seguros que el litio puro.

Mientras tanto M. Stanley Whittingham utilizó el enorme impulso del litio para liberar su electrón externo cuando desarrolló la primera batería de litio funcional, a principio de los 70 ´s.

El día de ayer se informó que los ganadores del Premio Nobel de Física fueron los cientícos James Peebles, Michel Mayor y Didier Queloz.

