Gana la película mexicana "Museo" el oso de plata en la Berlinale

El director, quien ganó una estatuilla en el mismo festival en 2014 por su ópera prima, Güeros, dedicó el premio a los mexicanos, por la actitud demostrada después del terremoto.



"Esta historia ocurrió en 1985, cuando México tuvo uno de sus mayores desastres, tuvimos un gran terremoto, 32 años después en el mismo día y mes volvimos a tener otro terremoto devastador, después de filmar la película.



"Quiero dedicar esto a todos los mexicanos porque en situaciones como éstas demostramos de qué somos capaces cuando salimos de la norma y olvidamos las promesas de los políticos y lo resolvemos por nuestra cuenta. Gracias a los productores por creer en nosotros, gracias a mi esposa, Ilse, a mis hijos, a mi madre y a mi padre, a Gael, Leo, a todos los que hicieron esta película", expresó Ruizpalacios al recoger la estatuilla.



La cinta revive el robo al Museo de Antropología en la Navidad de 1985, unos meses después del terremoto.



"Este proyecto estuvo en preparación por 12 años hasta que hace cuatro años conocí a Alonso y fue revivir y reimaginar la historia y ver 'Güeros' fue inspirador para transformarla en lo que vieron en pantalla" dijo Manuel Alcalá.



Museo, representando a México, no fue la única cinta latinoamericana en ser reconocida, pues la paraguaya Las Herederas conquistó el galardón de Mejor Actriz (Ana Brun), así como el Oso de Plata Alfred Bauer, que se otorga a una cinta que abre nuevas perspectivas en el arte cinematográfico.



El Oso de Plata a Mejor Dirección fue para Wes Anderson, por Isle of Dogs, aunque fue Bill Murray quien pasó por él.



"Nunca pensé que iría a trabajar como un perro y me iría a casa con un oso", bromeó.



El gran premio de la noche, el Oso de Oro a Mejor Película, fue para Touch Me Not, de la directora Rumana Adina Pintillie, filme sobre la intimidad entre varios personajes.