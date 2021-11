Gana Messi su séptimo Balón de Oro

"Es increíble volver a estar acá. Hace dos años dije que no sabía qué podía pasar y me preguntaban si me iba a retirar. Tengo muchas ganas de seguir peleando por muchos retos. No sé cuánto me queda, pero espero que sea mucho. Quiero agradecer a mis compañeros del Barça y del PSG, pero muy especialmente a mis compañeros y técnicos de Argentina. Muchas veces ganaba este premio y me quedaba la espina clavada con la selección. Este premio es por lo que hice con Argentina. Y quiero hacer una mención a Lewandowski, creo que tenés que tener uno en tu casa", dijo Messi, de 34 años.