Gana la lotería y acude a cobrar el premio usando máscara de "Scream" para que nadie lo reconozca

El sueño de muchos es hacerse millonario, pero sin perder el anonimato que muchas veces conlleva ganar un premio de tal magnitud.

Es lo que debió pensar un ganador de la lotería en Jamaica, que reclamó su premio de 1,17 millones de dólares con una capa blanca, guantes negros y la máscara de la película clásica de terror "Scream".

Our #SuperMillionaire greets the team. Nice costume???? pic.twitter.com/LQxoLQ0vqg

El ganador del Súper Loto, identificado solo como A. Campbell, hizo una aparición memorable la semana pasada -54 días después de haber ganado- en el hotel Spanish Court, en Kingston, para cobrar su premio. Campbell comentó a la prensa local que después de ganar en noviembre, estuvo enfermo durante días "porque estaba pensando demasiado". Sin embargo, cuando reapareció el pasado 5 de febrero para reclamar su premio, dijo sentirse mejor. "Estoy bastante bien", confesó a los reporteros. "Aunque un poco entumecido", admitió. Campbell confesó sentirse inicialmente abrumado. "Miré mi boleto y corrí a mi baño y dije '¡gané! ¡gané!'. Desde el día en que descubrí que gané estuve enfermo. Me dolió la cabeza durante tres días de lo mucho que pensaba y tuve dolor de tripa durante dos semanas. A veces sentía tanto dolor que se me olvidaba que había ganado". Pero, una vez asimilado, hizo acto de presencia para recoger su premio.

Así, se presentó en el lugar, tal y como se publicó en Twitter en unas fotos en las que se le ve posando con un cheque gigante. Pero no es la primera vez que ocurre algo así en Jamaica, ya que allí es una práctica habitual cubrirse la cara para no revelar su rostro.

This is that happiness only a #SuperMillionaire knows about?? pic.twitter.com/xjRxtModuR