Gana, golea y gusta el Atlético Reynosa

Una noche redonda vivió el Atlético Reynosa en el triunfo sobre Chivas que los afianzó en los primeros lugares del Grupo 1. El equipo ganó, gustó y goleó, por eso el técnico Alejandro Pérez se fue a casa feliz y satisfecho, al igual que los jugadores, directivos y aficionados que estuvieron en el Estadio.

“Creo que ya nos lo merecíamos todos, el equipo, la afición, ya se merecían un triunfo así en casa, los últimos dos juegos acá, habían sido muy ríspidos, se nos habían complicado demasiado y ahora volvieron a caer los goles, teníamos dos partidos sin anotar, pero ahora hubo contundencia, me voy muy satisfecho, porque a parte del buen funcionamiento, meterle tres goles a Chivas y que no te metan ninguno, no es nada fácil”, comentó el estratega.