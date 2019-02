Galardonados en Londres

Londres, Inglaterra

Anoche se llevó a cabo la alta gala de la música británica, los Brit Awards 2019, en la 02 Arena en Londres, Reino Unido, bajo la conducción de la locutora Clara Amfo y el comediante inglés Jack Whitehall.

Entre las ganadoras destaca Dua Lipa, quien se llevó la mejor canción de año, junto a Calvin Harris, Jorja Smith, quien recibió el premio a mejor artista británica femenina, y Ariana Grande, quien se quedó con el galardón a mejor artista internacional femenina.

Sin embargo, el ganador rotundo de la noche fue la banda The 1975, quienes se quedaron con la mejor banda británica, además del álbum año.

DAN DE QUE HABLAR

Los BRIT Awards nuevamente dieron de qué hablar. Y es que en esta ocasión nos encontramos con muchas bandas ya conocidas como Gorillaz, Florence + The Machine, Arctic Monkeys y más entre los nominados. Sin embargo, los nuevos talentos y el pop se han convertido en los géneros más imperantes dentro de los premios. Al menos así lo han dejado ver los resultados.

Máximos galardones

>1. Mejor artista británico masculino

George Ezra

>2. Mejor artista británica femenina

Jorja Smith

>3. Mejor single británico

Calvin Harris, Dua Lipa – One Kiss

>4. Mejor grupo británico

The 1975

>5. Álbum británico del año

The 1975- A Brief Inquiry Into Online Relationships

>6. Mejor artista femenino internacional

Ariana Grande

>7. Mejor artista masculino internacional

Drake

>8. Éxito global

Ed Sheeran

>9. Leyenda

Pink

ESPECTACULARES MUSICALES

PINK. Delita con "Walk Me Home".

DUA LIPA. La actuación más esperada de la noche.

HUGH JACKMAN. Rinde homenaje a ´El gran Showman´, interpretando ´The Greatest Show´.