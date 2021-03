Galardonada por mejor guión adaptado

En la 73ra entrega anual de los WGA, que se transmitió de manera virtual y pregrabada, los máximos homenajeados fueron un par de triunfos inesperados de la temporada de premios . El premio al mejor guion original fue para el thriller feminista de venganza "Promising Young Woman" ("Hermosa venganza"), escrito y dirigido por Emerald Fennell. La cinta, que recibió cinco nominaciones al Oscar incluyendo a mejor película, se impuso sobre "The Trial of the Chicago 7" ("El juicio de los 7 de Chicago") de Aaron Sorkin, "Sound of Metal" ("El sonido del metal"), "Judas and the Black Messiah" ("Judas y el mesías negro") y "Palm Springs".

La secuela de "Borat" le ganó a "Ma Rainey´s Black Bottom" ("La madre del blues"), "News of the World" ("Noticias del gran mundo"), "One Night in Miami..." ("Una noche en Miami...") y "The White Tiger" ("Tigre blanco"). Debido a regulaciones del gremio, varias de las nominadas de este año al Premio de la Academia a la mejor película no fueron postuladas a los WGA, incluyendo "Mank", "Nomadland", "Minari" y "The Father" ("El padre").

Baron Cohen y los otros ocho guionistas acreditados por el guion y la historia de su cinta aceptaron el reconocimiento vía Zoom.

"Gracias por este increíble premio, aunque no puedo evitar pensar que ganamos porque el 60% del Sindicato de Guionistas trabajó en esta película", dijo Baron Cohen. "Una película como esta es extremadamente difícil de escribir en parte porque presenta a personas reales cuyo comportamiento es completamente impredecible. Bueno, aparte de Rudy Giuliani que hizo todo lo que esperábamos".