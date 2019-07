Futbolista del Bayern Munich se burla de Rodrygo Goes

CIUDAD DE MÉXICO

Comenzó la temporada para el Real Madrid y no fue de la mejor manera. Su primer compromiso fue parte de la International Champions Cup en donde enfrentó al Bayern Munich y cayó por un marcador de 3-1. El gol del descuento del equipo de Zinedine Zidane fue obra de Rodrygo Goes al minuto 84.

. Este fue su primer tanto con la casaca madridista y tuvo un significado especial, callar las burlas de Robert Lewandowski y Niklas Sule.

Mientras Rodrygo acomodaba el balón para realizar el tiro libre, se observa que el goleador del Bayern y el defensor germano se burlan y lo retan a marcar el gol desde esa distancia. Incluso, se lee en los labios de Sule que le grita "Inténtalo".

La respuesta de Rodrygo Goes fue perfecta. Mandar el esférico a las redes y hacer que los bávaros se comieran sus palabras. El brasileño llegó al Real Madrid para esta temporada proveniente del Santos de Brasil por cerca de los 50 millones de dólares, convirtiéndose en uno de los juveniles más caros del futbol actual.